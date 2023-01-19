Спорт 19 января 2023, 18:48 Спортивные соревнования по жиму штанги стартовали в ЯНАО

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Окружной чемпионат по жиму штанги и первенство по пауэрлифтингу стартовали в Губкинском в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил сайт «Север-пресс».

В спортивном соревновании примут участие 73 человека. Отмечается, что турнир проходит в спортманеже СШОР «Фортуна», финал первенства назначен на эту субботу.

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Спортсмены, показавшие на соревнованиях лучшие результаты, отправятся на Первенство России по жиму лежа. Турнир пройдет в Екатеринбурге в марте.

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