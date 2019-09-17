Спортивные эксперты оценили шансы Кокорина и Мамаева на продолжение карьеры

Спортивный психолог Владимир Сафонов считает, что заключение никак не повлияет на спортсменов. По его словам, они воспринимают футбол как работу и средство достижения личных успехов, а не как спорт высших достижений.

«К примеру, 98% спортсменов топ-уровня разочаровываются в жизни после окончания карьеры. Они теряют возможность реализовать себя. Так что, пока есть силы и средства, они будут биться за возможность зарабатывать и быть в деле. На меньшее они не согласятся. На два, а то и три года еще задержатся», — объяснил он.

Спортивный врач Юрий Васильков заявил в интервью RT, что на восстановление Кокорина и Мамаева уйдет всего несколько месяцев.

«Я не переживаю за них. Они готовые футболисты, зрелые, которые не могут растерять свое мастерство за год и даже за два. Да, придется поработать, я бы даже сказал, что нужно будет пахать! По моим меркам, это займет три-четыре месяца», — отметил медик.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что в регламенте организации есть пункт, который разрешает клубам обойти срок заявок на сезон.

«Дело в том, что РФС сам устанавливает рамки трансферного окна. В случае, если на внутреннем уровне мы примем решение сделать исключение из правил и открыть дозаявку для Мамаева — в УЕФА нам пойдут на встречу», — объяснил Колосков.

По его словам, это лучший вариант развития событий. Он отметил, что принятие дозаявки — в интересах футбола.