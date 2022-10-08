Спортивную площадку отремонтировали в Реутове | 360°

Спорт 08 октября 2022, 09:59 Поделиться Telegram

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Viber Спортивную площадку отремонтировали в Реутове Глава Реутова Каторов посетил открытие отремонтированной спортивной площадки в городе

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В Реутове отремонтировали спортивную площадку, которая расположена на улице Ленина. На открытии присутствовал глава города Станислав Каторов. Об этом сообщили представители пресс-службы муниципалитета.

Обновленная площадка между домами № 2 и № 4 по улице Ленина.

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По данным пресс-службы ведомства, обновленная спортивная площадка впервые была установлена в 2003 году и находится в оперативном управлении МАУ «Спортивная школа „Приалит“».

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Изначально идея о ремонте объекта возникла у местных детей. Они обратились к Каторову в январе этого года. Их встреча произошла во время традиционного обхода дворовых территорий. Уже в сентябре власти региона приступили к обновлению площадки.

«На спортивной площадке в сентябре этого года были проведены работы по замене ограждения и спортивного оборудования — встроили футбольные ворота, обновили покрытие и баскетбольные щиты», — рассказал Каторов.

По его словам, во время обновления объекта учли все требования безопасности. Также во время проведения работ соблюли современные требования к спортивному оборудованию.

«Теперь заниматься спортом здесь стало удобно и комфортно в любое время. Пусть дети здесь получат навыки игры в футбол, волейбол, баскетбол и тянутся к здоровому образу жизни», — поделился глава Реутова.

На данный момент площадкой уже можно пользоваться. Однако ее долговечность зависит от местных жителей.

«Вдумчивое и аккуратное использование позволит не один год заниматься спортом и детям, и взрослым», — сказал Каторов.

Также он рассказал, что администрация города стремится сделать регион территорией здорового образа жизни. Поэтому здесь стараются улучшить нужную инфраструктуру и создать все необходимые условия для развития массового спорта.

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