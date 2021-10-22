Спортивно-оздоровительный комплекс возведут на Ямале

Новый многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс построят в Салехарде. Завершить работы планируют к 2023 году. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на эфир главы Салехарда Алексея Титовского в соцсетях.

Комплекс будет располагаться в районе улицы Чкалова, рядом с большой спортивной площадкой. С помощью нового объекта должна снизиться нагрузка на спорткомплекс «Авиатор». Площадка будет оборудована всеми современными условиями для спортивных занятий, в том числе залом для занятий настольным теннисом.