Спорт 17 марта 2023, 08:39 «Спортинг» в серии пенальти обыграл «Арсенал» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы «Арсенал» уступил «Спортингу» в серии пенальти за выход в ¼ финала Лиги Европы

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Лондонский «Арсенал» уступил победу португальскому «Спортингу» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Команда завершила борьбу на турнире, сообщил ТАСС.

Основное и допвремя завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти «Спортинг» показал преимущество — 5:3. В составе португальской команды мяч ударом с центра поля на 62-й минуте забил Педру Гонсалвеш. У «Арсенала» гол забил Гранит Джака на 19-й минуте игрового времени. На 118-й минуте был удален полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте.

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Итоговый счет матча команд — 2:2. По сумме двух встреч «Спортинг» вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

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В конце февраля стало известно, что ФК «Арсенал» проявляет интерес к кандидатуре бомбардира лондонского «Челси» Рахима Стерлинга. В текущем сезоне Стерлинг отыграл за «Челси» 25 матчей. Он забил три мяча и отметился результативными передачами.