10 марта 2023, 13:09
Sportico: Майкл Джордан заработал за свою карьеру более $3 млрд
Баскетболиста Майкла Джордана признали самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. За свою карьеру он смог заработать более трех миллиардов долларов, сообщил журнал Sportico.
В десятку лидеров также попали гольфисты Тайгер Вудс и Арнольд Палмер, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, баскетболист Леброн Джеймс, боксер Флойд Мэйуэзер, рассказала радиостанция «Говорит Москва».
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Майкл Джордан завершил свою карьеру в 2003 году. Сейчас ему 60 лет.
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