Спорт 10 марта 2023, 13:09 Sportico: Майкл Джордан заработал за свою карьеру более $3 млрд

Читать 360tv в

Баскетболиста Майкла Джордана признали самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. За свою карьеру он смог заработать более трех миллиардов долларов, сообщил журнал Sportico.

В десятку лидеров также попали гольфисты Тайгер Вудс и Арнольд Палмер, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, баскетболист Леброн Джеймс, боксер Флойд Мэйуэзер, рассказала радиостанция «Говорит Москва».

Реклама

Майкл Джордан завершил свою карьеру в 2003 году. Сейчас ему 60 лет.

Реклама