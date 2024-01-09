Спорт 09 января 2024, 16:26 Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: защитник Гойкович не хочет продлевать контракт с клубом

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Защитник Ренато Гойкович намерен покинуть ФК «Оренбург». Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, 28-летний футболист не хочет продлевать контракт. Он может оставить команду уже этой зимой, пояснил руководитель.

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Гойкович провел 18 матчей в этом сезоне и не отметился результативными действиями, добавил RT.