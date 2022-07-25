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    25 июля 2022, 14:24

    Спортдиректор «Монако» Стюарт рассказал, что ждет футболиста Головина в клубе

    Арина Бобкова

    Российский полузащитник Александр Головин на данный момент выступает за «Монако». Спортивный директор футбольного клуба Лоуренс Стюарт рассказал, что ждет спортсмена в будущем сезоне. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Sport24.

    Эксперт отметил, что в грядущем сезоне Головин продолжит свою карьеру в «Монако».

    «Головин действительно остается в „Монако“ на следующий сезон», — заявил он.

    При этом ранее появилась информация, что клуб принял решение не продавать спортсмена английскому клубу «Ньюкасл». Тогда за Головина предлагали 40 миллионов евро.