Спортдиректор «Монако» Стюарт рассказал, что ждет футболиста Головина в клубе

Российский полузащитник Александр Головин на данный момент выступает за «Монако». Спортивный директор футбольного клуба Лоуренс Стюарт рассказал, что ждет спортсмена в будущем сезоне. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Sport24.

Эксперт отметил, что в грядущем сезоне Головин продолжит свою карьеру в «Монако».

«Головин действительно остается в „Монако“ на следующий сезон», — заявил он.

При этом ранее появилась информация, что клуб принял решение не продавать спортсмена английскому клубу «Ньюкасл». Тогда за Головина предлагали 40 миллионов евро.