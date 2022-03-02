Спортдиректор «Манчестер Юнайтед» заявил о поиске нового тренера

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто сообщил, что клуб ищет нового постоянного тренера. Его слова передает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, написала «Газета.ru».

Сейчас временным тренером МЮ является Ральф Рангник. Он пробудет на посту до конца текущего сезона.

«Сейчас мы проводим тщательный процесс поиска нового постоянного тренера, который возьмет на себя ответственность за команду следующим летом. У него будет цель вернуть „Манчестер Юнайтед“ к борьбе за внутренние и европейские титулы», — заявил Мерто.