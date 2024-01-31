Спорт 31 января 2024, 17:30 Sport24: ЦСКА согласовал трансфер полузащитника «УСМ Алжир» Айсауи

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Полузащитник ФК «УСМ Алжир» Сидахмед Айсауи намерен подписать контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщил Sport24.

Российский клуб согласовал трансфер, сумма которого составит 150 тысяч долларов (почти 13,5 миллиона рублей). «УСМ Алжир» получит с последующей перепродажи 25%.

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Срок трудового соглашения будет рассчитан на 2+3 года. Айсауи начнет прохождение медосмотра 3 февраля, добавил RT.