31 января 2024, 17:30
Sport24: ЦСКА согласовал трансфер полузащитника «УСМ Алжир» Айсауи
Полузащитник ФК «УСМ Алжир» Сидахмед Айсауи намерен подписать контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщил Sport24.
Российский клуб согласовал трансфер, сумма которого составит 150 тысяч долларов (почти 13,5 миллиона рублей). «УСМ Алжир» получит с последующей перепродажи 25%.
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Срок трудового соглашения будет рассчитан на 2+3 года. Айсауи начнет прохождение медосмотра 3 февраля, добавил RT.
ЦСКА
Футбол
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