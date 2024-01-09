09 января 2024, 17:54
Sport24: нападающий «Зенита» Кассьерра может подписать контракт с саудовским клубом
Саудовский футбольный клуб планирует направить официальный запрос «Зениту» для покупки трансфера нападающего Кассьерры. Об этом написал сайт Sport24, ссылаясь на свой источник.
В сообщении говорится, что сторона футболиста намерена обсудить появившийся вариант с руководством клуба, рассказал RT.
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В этом сезоне Кассьерра провел 22 матча, в которых забил 15 мячей и сделал пять результативных передач.
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