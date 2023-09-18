18 сентября 2023, 14:33
Sport24: нападающий сборной Марокко Уссама Идрисси может перейти в «Зенит»
Бывший форвард «Севильи», нападающий сборной Марокко Уссама Идрисси может продолжить карьеру в петербургском «Зените». Об этом сообщило издание Sport24 со ссылкой на источник.
Футболиста могут подписать на правах свободного агента и внести его в заявку вне трансферного окна, написала «Свободная пресса».
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На данный момент Идрисси находится в поисках нового клуба.
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