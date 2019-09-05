Спорт зимой и летом. Универсальная хоккейная площадка появилась в Люберцах

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы открылась универсальная спортивная площадка. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

По его словам, спортом на площадке можно заниматься и летом, и зимой.

«Сегодня у жителей поселка праздник. Мы открываем универсальную спортивную площадку. До наступления холодов здесь можно играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис, а зимой — в хоккей. Поздравляю люберчан с этим событием! Живите активно, занимайтесь спортом всей семьей. Люберцы — территория спорта», — отметил Владимир Ружицкий.

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Глава добавил, что площадка построена в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья» при поддержке правительства Московской области. На ней предусмотрены раздевалки для спортсменов, трибуны для зрителей. Общая площадь объекта — 27 на 57 метров.

В день открытия на новой площадке прошел матч по волейболу среди женских команд, а также конкурс по броскам в баскетбольное кольцо «Снайпер» и муниципальный этап всероссийского проекта по футболу «Уличный красава».