Спорт в любое время года. Многофункциональная площадка открылась в Электростали

В Электростали открыли многофункциональную спортивную площадку. Ее можно подстроить под практически любой вид спорта в любое время года. Теперь здесь можно и покататься на коньках, и поиграть в мяч.

Волейбол, мини-футбол, баскетбол — летом. В холода — хоккей и фигурное катание. Теперь жителям Электростали доступны любые виды спорта. У футболиста Владислава Таранухи с открытием новой площадки, возник интерес не только к дополнительным тренировкам, но и к хоккею.

Источник фото: телеканал «360»

Матч по мини-футболу ознаменовал начало нового витка развития спортивно-оздоровительного комплекса «Электросталь». На поле вышли команды местных колледжей. Это первая игра на многофункциональной площадке. Здесь обустроены две трибуны по 30 мест, две скамейки запасных, раздевалки для домашней и гостевой команд. Готово все и для зимы.

«У нас есть техника, трактор есть, снегоуборочная машина есть. Ежедневно мы будем чистить площадку от снега и по необходимости заливать лед», — рассказал заместитель генерального директора СОК «Электросталь» Геннадий Кураев.

Источник фото: телеканал «360»

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У спортивно-оздоровительного комплекса «Электросталь» богатая история. Среди жителей он очень популярен. Здесь проводятся чемпионаты разных уровней по хоккею на траве, есть тренажерный зал, рядом — школа по дзюдо. Открытие новой многофункциональной площадки объединило любителей спорта со всего города.

«На территории спорткомплекса располагаются еще несколько сооружений: тренажерный зал, поле для хоккея на траве. Все объекты этого комплекса активно загружаются спортсменами — футболистами, дзюдоистами. Весь этот спорткомплекс востребован круглогодично», — отметила начальник управления по физической культуре и спорту администрации Электростали Юлия Сметанина.

Источник фото: телеканал «360»

Просторная современная площадка появилась благодаря госпрограмме «Спорт Подмосковья», деньги на оснащение выделили из областного и местного бюджетов. «У нас получился скейт-парк, и вот наполняется многофункциональная площадка, где будут ребята заниматься и футболом, и хоккеем, и баскетболом. У нас 53 секции, пускай каждый занимается», — сказал глава городского округа Владимир Пекарев.