Спорт превратился из моды в обязательную часть жизни

Пандемия коронавируса изменила индустрию спорта, а физические упражнения давно перешли из разряда моды в обязательную часть жизни. Об этом рассказала президент Ассоциации операторов фитнес индустрии Ольга Киселева, сообщило ИА Nation News.

В последнее время спорт — не только удовольствие и забота о здоровье. Теперь подтянутое тело — доказательство ответственности и силы воли. По словам эксперта, тренд на здоровый образ жизни зародился 30 лет назад. Однако в последние годы — это уже не мода, а неотъемлемая часть жизни.

«Это одна из потребностей человека, как почистить зубы или принять душ. Фитнес находится в пятерке потребностей человека. 2020 год показал, что люди, которые обладают хорошим иммунитетом и которые тренировались, гораздо проще и легче переносили локдаун», — отметила фитнес-эксперт.

После пандемии серьезно изменилось потребительское поведение. Люди больше не готовы вкладывать деньги в длительные абонементы. Сейчас они в основном покупают на три месяца, полгода, но не на год вперед.

«Клиент теперь хочет соотносить объем услуг, которые он получает, с объемом денег, которые он потратит», — объяснила Киселева.

Мода на фитнес тоже есть, сказала она. Однако это зачастую желание человека показать окружающим, что он в «тренде».

«Быть в тренде — это когда ты выкладываешь свои фотографии из зала в Instagram. Когда говоришь приятелям: „Ой, извини, я сегодня не могу встретиться, у меня тренировка“. Если это назвать модой, то, наверное, да, фитнес в таком статусе тренд», — добавила специалист.

Ранее швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung назвало фитнес императивом современности.