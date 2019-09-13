  • Спорт, полезный для здоровья. Тренировку по скандинавской ходьбе провели в Одинцове для пенсионеров

    13 сентября 2019, 14:37

    Алена Собкалова, Анна Пряхина

    Одинцовские пенсионеры вышли на прогулку по-скандинавски. В парке культуры, спорта и отдыха для них провели тренировку в рамках программы — «Долголетие в Подмосковье».
    Спорт, полезный для здоровья. Тренировку по скандинавской ходьбе провели в Одинцове для пенсионеров | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Всего собралось больше ста человек.

    «Около двух лет я занимаюсь. Спинка у меня плохо себя чувствует, но эти палки мне очень помогают, поэтому ради этого я в первую очередь занимаюсь этой ходьбой. Мне очень все это нравится», — поделилась Елизавета Шаламова, пенсионерка.

    На тренировку со всего Одинцовского округа приехали около ста человек, устроили такой спортивный марафон — для людей, которым за 60 — в рамках программы «Долголетие в Подмосковье». Пенсионеры вышли на дистанцию в три километра.

    Скандинавская ходьба кажется простой только на первый взгляд. Здесь важны движения и правильный выбор палок. В процессе занятий работает до 90% мышц.

    Спорт, полезный для здоровья. Тренировку по скандинавской ходьбе провели в Одинцове для пенсионеров | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Уже доказано, что скандинавская ходьба эффективнее многих видов спорта. Например, во время езды на велосипеде за один час сжигается около 300 килокалорий, при беге — 500, а при скандинавской ходьбе все 700 калорий.

    Такой вид активности подойдёт и для людей преклонного возраста, и для молодых. Врачи уверяют, регулярные занятия приведут в тонус весь организм.

    «Скандинавскую ходьбу, как вид физической активности, очень рекомендуем для пациентов с сахарным диабетом и ожирением. У нас нормализуется показатели сахара в крови, повышается уровень резистентности к физическим нагрузкам, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет постоянной тренировки миакарда, нормализуется мышечный тонус и соответственно опорно-двигательный аппарат», — объяснила Марина Кондратова, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской ЦРБ.

    Спорт, полезный для здоровья. Тренировку по скандинавской ходьбе провели в Одинцове для пенсионеров | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Научиться ходить по-скандинавски может любой желающий. Для этого в Одинцовском спортивном парке круглый год открыты бесплатные секции. А через неделю в Одинцове пройдут соревнования по этому виду активности. В программе: спортивные развлечения, мастер-классы, советы опытных инструкторов. Вход свободный.