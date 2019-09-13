Спорт, полезный для здоровья. Тренировку по скандинавской ходьбе провели в Одинцове для пенсионеров

Одинцовские пенсионеры вышли на прогулку по-скандинавски. В парке культуры, спорта и отдыха для них провели тренировку в рамках программы — «Долголетие в Подмосковье».

Источник фото: телеканал «360»

Всего собралось больше ста человек.

«Около двух лет я занимаюсь. Спинка у меня плохо себя чувствует, но эти палки мне очень помогают, поэтому ради этого я в первую очередь занимаюсь этой ходьбой. Мне очень все это нравится», — поделилась Елизавета Шаламова, пенсионерка.

На тренировку со всего Одинцовского округа приехали около ста человек, устроили такой спортивный марафон — для людей, которым за 60 — в рамках программы «Долголетие в Подмосковье». Пенсионеры вышли на дистанцию в три километра.

Скандинавская ходьба кажется простой только на первый взгляд. Здесь важны движения и правильный выбор палок. В процессе занятий работает до 90% мышц.

Источник фото: телеканал «360»

Уже доказано, что скандинавская ходьба эффективнее многих видов спорта. Например, во время езды на велосипеде за один час сжигается около 300 килокалорий, при беге — 500, а при скандинавской ходьбе все 700 калорий.

Такой вид активности подойдёт и для людей преклонного возраста, и для молодых. Врачи уверяют, регулярные занятия приведут в тонус весь организм.

«Скандинавскую ходьбу, как вид физической активности, очень рекомендуем для пациентов с сахарным диабетом и ожирением. У нас нормализуется показатели сахара в крови, повышается уровень резистентности к физическим нагрузкам, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет постоянной тренировки миакарда, нормализуется мышечный тонус и соответственно опорно-двигательный аппарат», — объяснила Марина Кондратова, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской ЦРБ.

Источник фото: телеканал «360»

Научиться ходить по-скандинавски может любой желающий. Для этого в Одинцовском спортивном парке круглый год открыты бесплатные секции. А через неделю в Одинцове пройдут соревнования по этому виду активности. В программе: спортивные развлечения, мастер-классы, советы опытных инструкторов. Вход свободный.