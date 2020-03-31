Спорт не терпит отлагательств. Профессионалы даже дома должны заниматься 24/7
Емельяненко рассказал, что спортсмены прекрасно знают, как сохранить форму в домашних условиях.
«Есть куча упражнений, можно со своим весом делать или приспособить под занятия спортом дом. Конечно, это не так удобно, как в спортзале со спарринг-партнерами, но хотя бы что-то иметь, и не растерять уже имеющуюся форму», — рассказал он.
По мнению бойца, профессиональный спортсмен должен тренироваться 24 часа в сутки. Даже во сне, спортсмен должен думать о тренировках.
«Он должен придумывать (во сне — прим. ред.) новые координации и удары. А не так, что ходить в зал для галочки, чтобы тренер видел. Это непрофессиональный спортсмен. Это физкультурники», — отметил Емельяненко.
По мнению боксера, даже элементарные упражнения помогут поддержать технику.
«Упражнения со своим весом: приседания, отжимания. Вышел в гостиную, сделал бой с тенью. Нет мешка дома — ничего страшного. Можно взять гантельки, разбрасывать на скорость», — перечислил он.
Относительно питания Емельяненко отметил, что у каждого оно индивидуальное.
«Легковесы (спортсмены, выступающие в легком весе — прим. ред.), им вообще не рекомендуется много переедать. У них в основном белковая пища. Я постоянно на диете сижу, чтобы не разъесться», — заключил он.
На момент написания материала в России количество заражено 1840 человек. Девять из них скончались. Наибольшее количество зараженных находится в столице — 1226.
Ранее советская и российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка рассказала, что некоторые спортсмены отвергают серьезную опасность коронавируса.
Домашняя тренировка с пользой для окружающих
Футболисты тоже не могут себе позволить затяжные каникулы. 30 марта стало известно, что ЦСКА, например, запустил видео-тренировки в Instagram, пишет «Спорт 24». С 30 марта по 3 апреля в 10:00 утра футболисты проводят трансляции занятий из дома. К ним, кстати, могут подключиться все желающие.
Первую тренировку провел защитник клуба Хердур Магнуссон. Он показал, как футболисты занимаются, сидя дома и призвал зрителей не выходить из своих квартир. Он признался, что, «даже несмотря на приостановленные соревнования, профессиональным спортсменам ни в коем случае нельзя пропускать тренировки, и отсутствие инвентаря тому не помеха».
О том, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля, стало известно со слов президента Российской футбольной премьер-лиги Сергея Прядкина. Как пишут «Невские Новости», футболисты соблюдают рекомендации, перевелись в самоизоляцию, но и об усердных тренировках не забывают.
«Тяжелый» коронавирус — конец карьеры
Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков объяснил в интервью «Советскому спорту», что коронавирус очень опасен для спортсменов. Легкая форма позволит им заниматься любимым делом и дальше, но он сомневается, что в футбол вернутся те, кто переболел тяжелой формой заболевания, и кого докторам пришлось вытаскивать из критической ситуации.
Этот вирус больше поражает легкие, а легочная система для спортсмена — святыня. В любом случае эпидемия продолжает развиваться. Выводы можно будет делать через два-три месяца. Не раньше. Когда команды возобновят полноценные тренировки. Носители тяжелой формы коронавируса не смогут вынести прежний объем нагрузок. А профессиональный спорт без них невозможенЮрий Васильков