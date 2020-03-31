Спорт не терпит отлагательств. Профессионалы даже дома должны заниматься 24/7

Из-за коронавирусной инфекции отменяются многие спортивные мероприятия. В период самоизоляции все фитнес клубы закрыты. Спортсменам приходится тренироваться дома. «360» узнал у многократного чемпиона по боевому самбо Александра Емельяненко, как профессиональному спортсмену не потерять форму, находясь в изоляции.

Емельяненко рассказал, что спортсмены прекрасно знают, как сохранить форму в домашних условиях.

«Есть куча упражнений, можно со своим весом делать или приспособить под занятия спортом дом. Конечно, это не так удобно, как в спортзале со спарринг-партнерами, но хотя бы что-то иметь, и не растерять уже имеющуюся форму», — рассказал он.

По мнению бойца, профессиональный спортсмен должен тренироваться 24 часа в сутки. Даже во сне, спортсмен должен думать о тренировках.

«Он должен придумывать (во сне — прим. ред.) новые координации и удары. А не так, что ходить в зал для галочки, чтобы тренер видел. Это непрофессиональный спортсмен. Это физкультурники», — отметил Емельяненко.

По мнению боксера, даже элементарные упражнения помогут поддержать технику.

«Упражнения со своим весом: приседания, отжимания. Вышел в гостиную, сделал бой с тенью. Нет мешка дома — ничего страшного. Можно взять гантельки, разбрасывать на скорость», — перечислил он.

Относительно питания Емельяненко отметил, что у каждого оно индивидуальное.

«Легковесы (спортсмены, выступающие в легком весе — прим. ред.), им вообще не рекомендуется много переедать. У них в основном белковая пища. Я постоянно на диете сижу, чтобы не разъесться», — заключил он.

На момент написания материала в России количество заражено 1840 человек. Девять из них скончались. Наибольшее количество зараженных находится в столице — 1226.

Ранее советская и российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка рассказала, что некоторые спортсмены отвергают серьезную опасность коронавируса.

Домашняя тренировка с пользой для окружающих

Футболисты тоже не могут себе позволить затяжные каникулы. 30 марта стало известно, что ЦСКА, например, запустил видео-тренировки в Instagram, пишет «Спорт 24». С 30 марта по 3 апреля в 10:00 утра футболисты проводят трансляции занятий из дома. К ним, кстати, могут подключиться все желающие.

Первую тренировку провел защитник клуба Хердур Магнуссон. Он показал, как футболисты занимаются, сидя дома и призвал зрителей не выходить из своих квартир. Он признался, что, «даже несмотря на приостановленные соревнования, профессиональным спортсменам ни в коем случае нельзя пропускать тренировки, и отсутствие инвентаря тому не помеха».

О том, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля, стало известно со слов президента Российской футбольной премьер-лиги Сергея Прядкина. Как пишут «Невские Новости», футболисты соблюдают рекомендации, перевелись в самоизоляцию, но и об усердных тренировках не забывают.

«Тяжелый» коронавирус — конец карьеры

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков объяснил в интервью «Советскому спорту», что коронавирус очень опасен для спортсменов. Легкая форма позволит им заниматься любимым делом и дальше, но он сомневается, что в футбол вернутся те, кто переболел тяжелой формой заболевания, и кого докторам пришлось вытаскивать из критической ситуации.