Политолог и публицист Юрий Светов рассказал о роли спорта в современном мире. По его словам, глобализация мира привела к тому, что все сферы жизни проходят через политическую призму, написало ИА Nation News.

Он заявил, что было время, когда наука или культура существовали самостоятельно. То же самое было и со спортом. Когда один из создателей современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен начинал это движение, был лозунг: «спорт и мир».

«К сожалению, здесь работает старая мудрость — „благими намерениями вымощена дорога в ад“. Уже давно спорт — не мир, а война», — заметил журналист.

Публицист подчеркнул, что спортивная арена является местом, где самоутверждаются политические лидеры.