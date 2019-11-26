Валуев заявил, что, несмотря ни на что, нужно готовиться и надеяться, что наши спортсмены поедут на Олимпиаду.

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы, поделился своим мнением по поводу необходимости спортсменам доказывать в суде свою невиновность.

«Нехорошо выглядит, когда спортсмены должны что-то доказывать, если он заведомо в этих манипуляциях не участвовал. Опять нужно обращаться в суд… Как показывает практика длится это все очень долго, а до Олимпиады осталось слишком мало. И по факту спортсмен лишь сможет обратиться в суд по факту своих прав уже после Игр, как это было до сего дня. Доказывая свою невиновность, спортсмен пропускает главный старт четырехлетия. А для многих эта Олимпиада так и может остаться единственной», — отметил он.

Также Николай Валуев высказал свое мнение по поводу фармакологии в спорте, рассказав, что применение допинга — часть большой игры.

«Меня можно закидать камнями, но достигать поставленных результатов невозможно без препаратов, без правильного отношения к организму. Вопрос лишь в том, что кому-то мы дадим терапевтические допуски, а кому-то по головке ударим… Не только мы неугодные, но и китайцы тоже попали в опалу. Мы можем сколько угодно кричать, что спортсмены должны быть чистыми, но это полуправда. И правда, что большая часть спортсмена чисты от допинга, это правда. Но определенная часть достигает результата ненадлежащим способом. И с помощью таких спортсменов мы можем дискредитировать страну, попытаться сделать этот момент предметом политического торга, где в больших-больших кабинетах, где нет журналистов», — пояснил он.

Кроме того, Валуев рассказал, почему в последнее время возникает такое количество допинговых скандалов во всех видах спорта.

«В спорте задрали результаты на такие высоты, когда они оказались выше сил и резервов человеческого организма. А потом в какой –то момент родилась красивая идея: здоровье человека. Мы же должны его сохранить?! Придумали некую контрольку, WADA, которую сами и контролируют…. Облекли это все в красивые лозунги, раструбили всему миру… При этом фармацевтическая гонка продолжается, вопрос лишь в том, ловится или нет тот или иной препарат», — заявил Валуев.

Так же бывший боксер высказал мнение, что подобные нападки никогда не прекратятся.

«Это не прекратится никогда. Спорт давно стал объектом политических манипуляций. Это тот конь, на которого сели и поехали, это дубина, с помощью которой можно беспокоить большого соседа», — подытожил он.

Юрий Гангус, глава РУСАДА так же прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он заявил, что из-за нескончаемых допинговых скандалов ситуация стала по-настоящему критической. Теперь, прежде чем россиян допустят до Олимпиады даже в нейтральном статусе, им придется доказать свою непричастность к допинговым манипуляциям.

Кроме выступления российских спортсменов на Играх в нейтральном статусе, Россию могут лишить права принимать крупнейшие соревнования. Из-за этого под вопросом оказались такие значимые спортивные события, как проведение четырех матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, финала Лиги чемпионов в 2021 году, чемпионат мира по волейболу в 2022 году, чемпионат мира по хоккею и другие.

Напомним, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить на четыре года сборную России от участия в международных соревнований. Рассматривать эту проблему будут на заседании комитета 9 декабря в Париже. Возможно, на Олимпийские игры — 2020 сборная России сможет поехать только под нейтральным флагом, лишившись так же гимна страны на выступлениях.