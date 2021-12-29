«Спорт-Экспресс»: ЦСКА согласовал условия контракта с Николичем

Сербский тренер Марко Николич может занять пост наставника московских армейцев в январе. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

РИА ФАН написало, что руководство ЦСКА согласовало условия контракта с 42-летним специалистом. По данным информагентства, стороны могут подписать договор в ближайшем будущем. Уточняется, что Николич тренировал столичных «железнодорожников» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством «Локо» завоевало БЕТСИТИ Кубка России-2020/21.