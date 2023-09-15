Спорт 15 сентября 2023, 10:12 «Спорт Экспресс»: форвард из «Чертаново» Помалюк может перейти в «Спартак»

Читать 360tv в

Руководство «Спартака» заинтересовалось 16-летним форвардом из «Чертаново» Александром Помалюком. Об это сообщило издание «Спорт Экспресс».

Нападающий привлек внимание и других столичных клубов, однако, по информации источника, только «Спартак» вступил в переговоры по трансферу, написала «Свободная пресса».

Реклама

В текущем сезоне Помалюк провел в Юношеской Футбольной Лиге шесть матчей, в которых отметился пятью голами и тремя голевыми передачами.