Спорт для всех возрастов. Более двух тысяч человек пробежали «Серпуховский марафон»

В Серпухове прошел легкоатлетический марафон. Некоторые бежали семьями или в компании друзей, а самые отчаянные преодолели дистанцию в 42 километра.

Более двух тысяч человек проснулись этим утром пораньше, чтобы проверить свои силы. На площади Ленина собрались люди разных профессий с разным уровнем физической подготовки: от спортсменов-профессионалов до любителей. Многие на забег пришли семьями.

Источник фото: телеканал «360»

«Я работаю тренером, для меня это, наверное, часть жизни уже. И вот приобщил жену. До этого в Сергиев Посад ездили, там бежали. Сейчас сюда, в Серпухов, приехали побегать», — рассказал участник забега Евгений Климанов.

Интерес к «Серпуховскому марафону» проявили не только жители Москвы и Подмосковья. Нина Затевина бегает уже больше 20 лет. Прошла длинные дистанции и на русской земле, и за пределами страны: бегала в Испании, Франции, Финляндии. До сих пор состоит в беговом клубе в Великом Новгороде. И в свои годы — а она уже прабабушка — выбирает не самые легкие пути.

Источник фото: телеканал «360»

«Я узнала в Новгороде от кого-то, что здесь забег. Так как у меня тут родные, я сразу решила за 1,5 месяца, что еду. Что смогу, не знаю, так как бывают проблемки. Но на „десятку“ записалась», — рассказала участница забега Нина Затевина.

«Десятка», как выразилась Нина Михайловна — второй по величине маршрут. Для новичков есть дистанция вдвое короче. Ну, а любителям побегать вдоволь можно преодолеть 20 или даже 42 километра.

Источник фото: телеканал «360»

Разминались участники под зажигательные ритмы, танцую зумбу. Мероприятие 18+, но некоторые все же обхитрили систему. Например, Дмитрий и Анастасия Каратеевы всегда бегают с маленьким сыном. В этот раз для него купили специальную беговую коляску.

А пенсионеры прошли дистанцию наравне с молодыми, ничуть им не уступая. Более того, некоторые выбирали самый длинный маршрут.

«Бегу 127-й марафон. Каждый день я бегаю по 10 километров. Каждую субботу и воскресенье участвую в марафонах в Москве. Чувствую себя нормально, буду жить сто лет», — отметил участник забега Виктор Кучвин.

Источник фото: телеканал «360»

«Цель именно такая, чтобы мы больше привлекали людей, которые будут заниматься спортом. ну и вообще это сейчас модная тенденция. Люди разного возраста занимаются спортом. И даже на данном мероприятии я увидела своих коллег, директоров учреждений культуры, образования, спорта», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Серпухов Ольга Сидоркина.

Источник фото: телеканал «360»

«Серпуховский забег» стал финальным аккордом в серии легкоатлетических мероприятий «Живу спортом». Ранее в Звездном городке, Зарайске, Сергиевом Посаде и Дмитрове прошли старты, участниками которых стали более семи тысяч человек. Те, кто прошли все пять забегов, смогли собрать медали, которые складываются в единую композицию. Организаторы уверены, такие марафоны развивают не только спорт, но и событийный туризм в городах Подмосковья.