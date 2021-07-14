Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обсудил с «Политикой сегодня» новые талисманы российской сборной на Олимпийских играх в Токио. Ими стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

«Я очень спокойно отношусь к подобного рода символам», — признался Губерниев.

По его мнению, у России прекрасная олимпийская сборная, которая добьется успеха с талисманами и без них.

Губерниев подчеркнул, что подобные символы не играют нигде особой роли, а самое главное — это поддержка страны и народа, в которой нуждаются спортсмены.