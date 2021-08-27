Список запрещенных в спорте веществ увеличили в России

В России расширили список запрещенных для использования в спорте веществ. Об этом рассказала «Парламентская газета» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Постановление вступило в силу 1 января 2021-го года. Власти запретили использование анаболиков, пептидных гормонов, факторов роста, гормонов и модуляторов метаболизма, диуретиков, манипуляций с кровью, химических и физических манипуляций, генного и клеточного допинга.

В расширяющем этот список документе говорится, что некоторые вещества теперь нельзя использовать в спорте и в соревновательный период, и вне его. Это стимуляторы, глюкокоритикоиды и бета-блокаторы.