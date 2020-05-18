Специалисты рассказали, как вернуть деньги за абонемент в закрывшийся из-за карантина фитнес-клуб

Авторы издания уточнили, что некоторые фитнес-клубы не отвечают на телефонные звонки, а другие — избегают вопроса о возврате средств.

«Клиент может воспользоваться ст. 32 закона „О защите прав потребителей“ и отказаться от дальнейшего членства в клубе, потребовав возврата денег за неиспользованные месяцы. Даже если клуб не работает, важно зафиксировать свои намерения. То есть направить по почте (либо способом, указанным в договоре) письмо с изложением требований. Если после завершения карантина вам откажутся вернуть деньги, то процедура стандартная: подавать претензию, а затем обращаться в суд», — пояснила член Высшего координационного совета Международной конфедерации обществ потребителей Диана Сорк.

Перед расторжением договор следует внимательно прочитать и определить необходимые условия для обеих сторон. Чаще всего отказ от договора лучше присылать на почту в бумажном виде.

«Письмо должно быть с описью во вложении, чем подтверждается его содержимое. В противном случае, если дело дойдет до суда, представители фитнес-центра могут сказать, что получили от истца пустой конверт», — подчеркнул адвокат Андрей Безрядов.

Сумму возврата также нужно выяснять по условиям подписанного ранее соглашения.

«Если в договоре кроме общей стоимости абонемента указана еще и цена единицы услуги (например, стоимость занятий за месяц или день), то рассчитать сумму к возврату просто. Например, если вы приобрели годовой абонемент и через полгода решили от него отказаться, то вам должны отдать деньги за шесть оставшихся месяцев», — уточнил заместитель руководителя «Роскачества» Андрей Белоусов.