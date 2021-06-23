Специалисты дали советы российской сборной по футболу

Уровень футбола в России оставляет желать лучшего. Настоятель храма Богоявления Господня Георгий Христич и бывший профессиональный футболист, диакон Юрий Роденков дали ряд советов, которые должны помочь российской сборной повысить профессиональные навыки. Об этом сообщило РИА ФАН.

Роденков прокомментировал споры, которые ведутся в отношении тренера российской сборной Станислава Черчесова. По мнению бывшего футболиста, чемпионат Европы показал низкий уровень профессионализма наших спортсменов.

«У него еще действующий контракт. Я бы ушел на его месте. Чемпионат Европы показал, что наша сборная не готова к турниру. Мое мнение — ему стоит уйти и начать все с чистого листа. Мы увидели, что нашей команде, потерпевшей два крупных поражения, могло помочь только чудо», — заявил Роденков.

Однако он подчеркнул, что в поражении российских футболистов виноват не только тренер. По его мнению, уровень российского чемпионата и нашего футбола значительно упал. По мнению бывшего спортсмена, за соревнованиями неинтересно наблюдать.

Чтобы создать сильную сборную, Роденков посоветовал начать с нуля, как сделала когда-то Германия и Испания. Он заявил, что необходимо изменить систему подготовки и действовать грамотно.

Георгий Христич напомнил о том, что раньше отношение к Черчесову было совсем другим. Он отметил, что тренер российской сборной не является главным виновником случившегося.

«Черчесов проделал путь от национального героя чуть ли не до козла отпущения. Это неправильно. Я не его поклонник, но не думаю, что Черчесов главный виновник. Это командная ошибка», — отметил священник.