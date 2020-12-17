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    17 декабря 2020, 10:25

    Специалист рассказал, как восстановить дыхание после COVID-19

    Алена Макаренко

    Коронавирус в первую очередь поражает легкие. Поэтому важны упражнения, активизирующие дыхание. Способы быстрее восстановить силы после COVID-19 перечислил энерготерапевт, реабилитолог, психолог, массажист Дмитрий Сандул. Об этом сообщило радио Sputnik.

    Во время реабилитации помогут восточные системы гимнастики — йога и цигун. Йога благотворно влияет на восстановление легочной системы и очищает ее от вирусной среды. Она спасет человека, у которого иссякли силы на движение.

    А массаж биологически активных точек лица (БАТ) благоприятно отразится на скорейшем возвращении обоняния.

    «Точки, которые находятся в пазухах возле носа, межбровная точка, точки на скулах, точка под губой, над верхней губой — способствуют раскладыванию пазух на лице и возвращают нам обоняние», — рассказал Сандул.

    Кроме того, укрепят здоровье баня, сауна и плавание.

    «Веник никто не отменяет, баня и сауна — важны для нас всех, как и плавание. Когда мы плаваем, у нас задействуется плечевой пояс, легкие постоянно интенсивно работают», — объяснил специалист.

    Он напомнил, что перед выбором процедур необходимо проконсультироваться с врачом. Медик подскажет, готов ли организм к таким нагрузкам.

    Важно помнить, что эти же процедуры позволят предотвратить заболевание. Физические нагрузки помогают сбросить эмоциональные стрессы, ослабляющие иммунитет.

    «Наши легкие отвечают за эмоции… Если мы хотим быть здоровы и не быть подверженными нападениям вирусных заболеваний, особенно коронавируса, мы должны встать и восстанавливать силу легких», — сказал реабилитолог.

    С помощью отжиманий или любых других движений мы очищаем легкие и восстанавливаем их силу.