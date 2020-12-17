Специалист рассказал, как восстановить дыхание после COVID-19

Во время реабилитации помогут восточные системы гимнастики — йога и цигун. Йога благотворно влияет на восстановление легочной системы и очищает ее от вирусной среды. Она спасет человека, у которого иссякли силы на движение.

А массаж биологически активных точек лица (БАТ) благоприятно отразится на скорейшем возвращении обоняния.

«Точки, которые находятся в пазухах возле носа, межбровная точка, точки на скулах, точка под губой, над верхней губой — способствуют раскладыванию пазух на лице и возвращают нам обоняние», — рассказал Сандул.

Кроме того, укрепят здоровье баня, сауна и плавание.

«Веник никто не отменяет, баня и сауна — важны для нас всех, как и плавание. Когда мы плаваем, у нас задействуется плечевой пояс, легкие постоянно интенсивно работают», — объяснил специалист.

Он напомнил, что перед выбором процедур необходимо проконсультироваться с врачом. Медик подскажет, готов ли организм к таким нагрузкам.

Важно помнить, что эти же процедуры позволят предотвратить заболевание. Физические нагрузки помогают сбросить эмоциональные стрессы, ослабляющие иммунитет.

«Наши легкие отвечают за эмоции… Если мы хотим быть здоровы и не быть подверженными нападениям вирусных заболеваний, особенно коронавируса, мы должны встать и восстанавливать силу легких», — сказал реабилитолог.

С помощью отжиманий или любых других движений мы очищаем легкие и восстанавливаем их силу.