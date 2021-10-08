Специалист оценил шансы сборной России в матче со Словакией

Валерий Непомнящий, бывший тренер «Томи» и сборной по футболу Камеруна, в разговоре с Lenta.ru рассказал о своих ожиданиях от мачта сборной России со Словакией. По его мнению, у российской сборной есть шансы на победу.

Тренер отметил, что задачу усложнит отсутствие нескольких ключевых игроков, однако это не должно помешать нашей сборной обойти противника. «Нам, россиянам, чем тяжелее, тем лучше. Когда отступать некуда, мы собираемся. Зная характер [тренера] Валерия Карпина, уверен, что ребята изо всех сил будут стремиться победить», — сказал он.