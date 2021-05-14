Специалист объяснил, почему сборная России по хоккею проиграла Финляндии на Евротуре

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков объяснил, почему сборная России потерпела поражение в матче Еврохоккейтура с Финляндией. Подопечные Валерия Брагина уступили со счетом 1:4, сообщила газета «Известия».

«Много удалений мы нахватали по ходу игры, а то большинство, которое получили, не совсем удачно нами было сыграно. Плюс еще в эпизоде с первым голом Карьялайнена недоработали защитники, попытались быстро отыграться и тут же пропустили еще», — процитировала Бадюкова «Газета.ru».

Уточняется, что Россия впервые проиграла в турнире. Победная серия нашей сборной длилась десять матчей. За один тур в активе нашей команды 27 очков.

Чешские игры — последний этап подготовки к чемпионату мира. Он пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги начался в Сочи в начале мая. По мнению президента РФ, Ночная лига — это яркий бренд современной России.