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    28 октября 2021, 16:46

    Спартакиаду народов Севера в Воркуте отменили из-за коронавируса

    «Заполярные игры» в Коми отменили второй год подряд

    Полина Гребенщикова

    Спартакиаду народов Севера «Заполярные игры», которая должна была начаться в Воркуте 27 октября, отменили из-за сложной ситуации с коронавирусом в Республике Коми. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    «Заполярные игры» проводятся с 1999 года. В них принимают участие ямальские спортсмены, в основном, сборные команды Салехарда и Лабытнанги. В 2002 году соревнования получили официальный статус Спартакиады народов Севера.

    В прошлом году игры также были отменены из-за пандемии коронавируса.