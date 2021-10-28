Спартакиаду народов Севера в Воркуте отменили из-за коронавируса

Спартакиаду народов Севера «Заполярные игры», которая должна была начаться в Воркуте 27 октября, отменили из-за сложной ситуации с коронавирусом в Республике Коми. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

«Заполярные игры» проводятся с 1999 года. В них принимают участие ямальские спортсмены, в основном, сборные команды Салехарда и Лабытнанги. В 2002 году соревнования получили официальный статус Спартакиады народов Севера.

В прошлом году игры также были отменены из-за пандемии коронавируса.