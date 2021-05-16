«Спартак» завоевал серебро РПЛ и попал в Лигу чемпионов

Московский «Спартак» сыграл вничью 2:2 с «Ахматом» в последнем туре чемпионата России по футболу. Этот результат принес команде итоговое второе место в турнире и гарантировал путевку в Лигу чемпионов следующего сезона.

Встреча прошла в Грозном. Счет на 20-й минуте открыл форвард «Ахмата» Владимир Ильин. Через 11 минут он забил в ворота красно-белых еще один год. У «Спартака» отличились Квинси Промес (54). Сравнял счет Виктор Мозес (83).

Таким образом, москвичи заработали 57 очков и в новом сезоне примут участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

На путевку в ЛЧ претендовал также московский «Локомотив». В последнем матче чемпионата футболисты победили «Урал» со счетом 1:0. С 56 очками москвичи заняли третье место. После матча 12 мая с «Крыльями Советов» железнодорожники в девятый раз выиграли Кубок России. В следующем сезоне подопечные Марко Николича сыграют в групповом этапе Лиги Европы.