«Спартак» заплатит 250 тысяч за оскорбления Дзюбы

Футбольный клуб «Спартак» оштрафовали на 250 тысяч рублей за оскорбления в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

По словам главы комитета Артура Григорьянца, 100 тысяч клуб заплатит за нецензурные высказывания в адрес Дзюбы, которые использовали болельщики «Спартака» во время матча. Еще 150 тысяч — за баннеры.

«У болельщиков „Спартака“ было четыре несогласованных баннера. Из них за два, как за несогласованные, „Спартак“ оштрафован на 50 тысяч рублей. За два оскорбительных баннера — на 100 тысяч рублей», — сказал Григорьянц журналистам, его цитирует РИА «Новости».

Петербургский клуб, по решению РФС, тоже оштрафуют. «Зенит» заплатит 50 тысяч рублей за то, что его болельщики бросали бумажные ленты на поле, еще 100 тысяч — за нецензурные кричалки в адрес «Спартака».

На прошлой неделе «Спартак» штрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбления Дзюбы на выездной игре московской команды против «Урала».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходил в Санкт-Петербурге 1 декабря и закончился со счетом 1:0 в пользу «хозяев».