«Спартак» заплатил за трансфер Даниила Хлусевича три миллиона евро

«Спартак» заплатил за трансфер полузащитника «Арсенала» Даниила Хлусевича три миллиона евро. Об этом сообщил ТАСС.

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что вырученные средства необходимы клубу, передали Inc News.

«Эта сумма значительна для бюджета клуба. Она нам поможет», — заявил он.

Контракт Даниила Хлусевича с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее «Спартак» приобрел нападающего бельгийского «Шарлеруа» и сборной Ямайки Шамара Николсона. Футболист пробудет в составе команды до 30 июня 2026 года.