«Спартак» заинтересовался покупкой Пикашу

В клубе рассматривают приобретение 28-летнего защитника «Васко да Гама» Яго Пикашу и 21-летнего оборонительного игрока «Атлетико Минейро» Гуги.

Пикашу оценивается в 1,7 миллиона евро. Трансферная стоимость Гуги — 1,6 миллиона евро.

В январе 2016 года Пикашу перешел в «Васко да Гама» на правах свободного агента. В прошлом сезоне он выступил на 36 матчах в чемпионате Бразилии, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Действующий контракт бразильца заканчивается в конце 2021 года.

Гуга — воспитанник «Аваи». В «Атлетико Минейро» он перешел в январе 2019 года за 1,8 миллиона евро. В прошедшем сезоне футболист сыграл в 18 матчах чемпионата Бразилии в основном составе. В рамках них футболист сделал четыре результативных передачи. Контракт с клубом истекает в конце 2023 года.