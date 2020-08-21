«Спартак» заинтересовался испанским нападающим Тони Мартинесом

По данным СМИ, руководство «Спартака» готово отдать за спортсмена четыре миллиона евро. Также Мартинеса хотят заполучить «Валенсия» и «Порту». Сам же футболист надеется на предложение от действующих чемпионов Португалии.

Ранее стало известно, что футболист сборной Аргентины Лионель Месси еще не решил окончательно насчет ухода из «Барселоны».