«Спартак» заинтересовался испанским нападающим Тони Мартинесом
Московский «Спартак» заинтересовался футболистом «Фамаликаны» Тони Мартинесе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Zerozero.pt.
По данным СМИ, руководство «Спартака» готово отдать за спортсмена четыре миллиона евро. Также Мартинеса хотят заполучить «Валенсия» и «Порту». Сам же футболист надеется на предложение от действующих чемпионов Португалии.
Ранее стало известно, что футболист сборной Аргентины Лионель Месси еще не решил окончательно насчет ухода из «Барселоны».