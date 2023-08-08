Спорт 08 августа 2023, 16:22 «Спартак» заинтересовался бразильским футболистом Тормене

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Московский футбольный клуб «Спартак» проявил интерес к кандидатуре центрального защитника португальской «Браги» Витора Тормене. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным Metaratings.ru, агентом со стороны российской команды выступает Марина Мутавджич. Также бразильским футболистом заинтересовался футбольный клуб «Краснодар».

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Отмечается, что в прошлом сезоне Витор Тормене провел за «Брагу» 40 игр, в которых забил один мяч.