«Спартак» вышел в финал Кубка России по футболу впервые с 2006 года

Столичный «Спартак» на своем поле одержал победу над красноярским «Енисеем» в полуфинале Кубка России. Красно-белые вышли в финал чемпионата впервые с 2006 года.

Матч «Спартак» — «Енисей» прошел в среду, 11 мая. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У красно-белых голами отметились Квинси Промес на 22-й минуте, Зелимхан Бакаев на 68-й, и Александр Соболев — он забил последний гол в матче на 87-й минуте.

В финал Кубка России красно-белые вышли впервые за 16 лет. В последний раз «Спартак» доходил до финала чемпионата в 2006 году. Тогда игроки столичного клуба потерпели поражение ЦСКА. Игра закончилась со счетом 0:3.

В этот раз в финале «Спартак» встретится с московским «Динамо». Последние в полуфинале одержали победу над «Аланией» (3:0). Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив».