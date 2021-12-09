«Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы после победы над «Легией»

Московский «Спартак» в гостях обыграл польский футбольный клуб «Легия». Красно-белые закончили выездной матч со счетом 1:0, заняв первое место в группе.

Единственный мяч в ворота соперников послал на 17-й минуте Зелимхан Бакаев. На 98-й минуте встречи вратарь «Спартака» Александр Селихов отбил посланный в сетку пенальти.

В группе С «Спартак» набрал 10 очков, заработал выход в плей-офф Лиги Европы и оказался на первом месте турнирной таблицы. Вторым идет «Наполи» с таким же количеством очком, но с двумя поражениями. На третьем месте — «Лестер Сити», на четвертом — «Легия».

Накануне матча экс-тренер «Спартака», «Легии» и сборной России Станислав Черчесов назвал столичный клуб сильнее польской команды «на бумаге».