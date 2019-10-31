«Спартак» вышел в ¼ финала Кубка России по футболу

В домашнем матче в 1/8 финала Кубка России по футболу «Спартак» победил «Ростов» с результатом 2:1. Клуб вышел в четверть финала и встретится с ЦСКА.

Как сообщил ТАСС, два первых гола на поле «Открытие-Арена» на 43-й и 59-й минутах забил Джордан Ларссон. На 86-й минуте удачно атаковал ворота хозяев игрок «Ростова» Александр Долгов.

На стадионе собралось 17 746 человек.

«Спартак» и ЦСКА встретятся в начале марта. Точная дата игры и хозяева поля станут известны позднее.