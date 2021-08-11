«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов после проигрыша «Бенфике»

Встреча московского «Спартака» с лиссабонской «Бенфикой» закончилась поражением красно-белых. Столичный футбольный клуб вылетел из Лиги чемпионов.

«Спартак» провел в ней всего два матча, уточнило РИА «Новости». Москвичи не забили ни одного гола.

Игра с «Бенфикой» была гостевой: «Спартак» участвовал в ответном матче третьего раунда квалификации и уступил — 0:2. Мячи в ворота противников забили Жоао Марио на 58-й минуте и Роман Яремчук — на добавочных двух минутах после окончания второго тайма.

Первая встреча завершилась с таким же счетом.

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Бенфике» предстоит сыграть с нидерландским ПСВ.

У «Спартака» евросезон не закончится: команда перейдет в Лигу Европы, начав борьбу с основного этапа.

Недавно об уходе из команды красно-белых заявил спортивный директор Дмитрий Попов. Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова назвала его решение истерией.