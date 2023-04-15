Спорт 15 апреля 2023, 22:09 «Спартак» выиграл у «Торпедо» со счетом 2:1 «Спартак» выиграл у «Торпедо» и догнал «Ростов» РИА «Новости»

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Футболисты московского «Спартака» выиграли матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) у земляков из «Торпедо» со счетом 2:1. Победа позволила красно-белым набрать 45 очков и догнать «Ростов», занимающий вторую строчку в турнирной таблице.

В отчетном матче для «Спартака» все начиналось хорошо — судья назначил пенальти в ворота соперника уже на 15-й минуте. Однако Кейта Бальде с 11-метровой отсечки пробил в перекладину. Он исправился через три минуты, открыв счет, который продержался до окончания основного времени первого тайма.

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На первой добавленной к нему минуте спартаковцы удвоили результат. С пенальти забил Роман Зобнин. До этого не реализовал 11-метровый его одноклубник Руслан Литвинов.

Во втором тайме зрители увидели лишь один гол. Уже в компенсированное время отличился торпедовец Илья Стефанович.

В итоге «Спартак» занимает третью строчку в РПЛ, а «Торпедо» с 13 очками осталось на последнем, 16-м месте.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в рамках матча 23-го тура РПЛ одержал победу над «Уралом». Встреча команд завершилась со счетом 2:1. Игрок армейцев Антон Заболотный открыл счет на 13-й минуте, затем на 59-й отличился Федор Чалов, реализовавший пенальти. Гол престижа у хозяев также с 11-метровой отметки забил Рай Влут.