«Спартак» выиграл контрольный матч с «Рубином» с разгромным счетом
Футболисты московского «Спартака» одержали верх над казанским «Рубином». Матч предсезонного товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер — закончился разгромным счетом.
Красно-белые выиграли 4:0, сообщил сайт RT. Голы забили Александр Соболев, Роман Зобнин, Георгий Джикия и Виктор Мозес. Последний удачно реализовал пенальти.
Лучшим игроком матча в официальном Тwittеr команды назвали Александра Соболева.
Следующая игра «Спартака» — с подмосковными «Химками». Встреча состоится 18 июля. «Рубину» предстоит встреча с «Сочи».