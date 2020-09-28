«Спартак» второй раз в сезоне одержал победу над «Динамо» в КХЛ

«Спартак» обыграл «Динамо» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на столичной «ЦСКА Арене» и закончилась со счетом 5:4 в пользу «красно-белых».

Как сообщает «Интерфакс», сначала на шестой минуте московского дерби вперед вырвались «бело-голубые». Вадим Шипачев своим броском принес команде очко. На тот момент у «Динамо» было преимущество в два хоккеиста.

Затем «Спартак» забил в ворота соперника четыре шайбы подряд. В команде отличились Сергей Широков, Эмиль Юсе, Лукаш Радил и Робин Ганзл.

«Динамо» смогли перевести игру в овертайм, который позволил им забить в спартаковские ворота еще три шайбы и сравнять счет. В серии буллитов команды выполнили по шесть бросков. Решающую шайбу забросил Сергей Широков.

По итогам встречи «Спартак» набрал девять очков и занимает теперь шестое место в таблице КХЛ. «Динамо», у которого, 13 баллов осталось на четвертой позиции.

Предыдущая встреча двух команд прошла 7 сентября. На ней «красно-белый» одержали победу со счетом 3:1.