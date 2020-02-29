«Спартак» всухую обыграл «Динамо» в матче Российской премьер-лиги

Столичный «Спартак» всухую обыграл «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, проходившая на домашнем стадионе динамовцев, завершилась со счетом 2:0.

Первый гол на 29-й минуте забил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. На 62-й минуте отличился его партнер по команде Роман Зобнин.

Встреча двух московских клубов впервые прошла на домашнем стадионе «Динамо» — «ВТБ-Арене». В прошлый раз они встречались на стадионе в Петровском парке в 2008 году. Затем тот стадион снесли, на его месте в 2018-м открыли новую арену. Первый футбольный матч там прошел в мае 2019 года.

С 2008 года «Динамо» не одержало над «Спартаком» ни одной домашней победы — шесть раз побеждали красно-белые, четыре встречи закончились вничью.

В турнирной таблице «Спартак» занимает девятое место, «Динамо» — десятое. Первая тройка — «Зенит», ЦСКА, «Краснодар».