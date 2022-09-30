«Спартак» впервые за пять лет обыграл «Зенит» в матче Кубка России | 360°

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«Спартак» впервые за пять лет обыграл «Зенит» в матче Кубка России

Московский «Спартак» обыграл «Зенит» в матче Кубка России со счетом 3:0 впервые за 5 лет

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Встреча московского «Спартака» и петербургского «Зенита» в матче группового этапа Кубка России по футболу завершилась уверенной победой «красно-белых». Столичная команда со счетом 3:0 разгромила гостей. Об этом сообщило РИА «Новости».

В последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в ноябре 2017 года — в рамках матча Российской премьер-лиги. Тогда встреча закончилась со счетом 3:1. Также впервые с 2006 года москвичи обыграли петербуржцев с разницей в три очка.

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В ходе последней встрече команды долго не могли открыть счет, но на 79-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес прошел защиту «Зенита» и забил первый гол. Спустя семь минут вторым мячом ворота гостей поразил нападающий Александр Соболев. На 95-й минуте игры Промес оформил дубль и установил итоговый счет матча.

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По итогам встречи, «Спартак» с девятью очками занимает первое место в группе B, «Зенит» с тремя баллами расположился на третьей строчке. Он уступил «Крыльям Советов», которые заработали шесть баллов. Замыкает квартет воронежский «Факел», который пока не заработал ни одного балла.

В четвертом туре «Спартак» 19 октября сыграет на выезде с «Факелом», а «Зенит» на следующий день примет «Крылья Советов».

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