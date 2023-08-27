Спорт 27 августа 2023, 22:29 «Спартак» впервые с 2015 года выиграл Кубок мэра Москвы «Спартак» обыграл ЦСКА в финальном матче Кубка мэра Москвы по хоккею unsplash.com

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Московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА в финальном матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на арене «Мегаспорт», сообщил ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых. На последней минуте первого периода Александр Бурмистров отрыл счет с передач Дмитрия Вишневского и Матвея Заседы. На 14-й минуте второго периода Владислав Каменев восстановил равенство в счете.

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Александр Хохлачев вывел «Спартак» вперед на 17-й минуте. Окончательный счет в матче установил Максим Цыплаков.

В пятницу, 25 августа, стало известно о подписании контракта американского нападающего Алекса Гальченюка с петербургским хоккейным клубом СКА. Тренер команды отметил, что Гальченюк полностью подходит спортсменам Северной столицы по всем качествам.