«Спартак» уволил Кононова. Клуб проиграл 4 игры подряд

Руководство футбольного клуба «Спартак» прямо на послематчевой пресс-конференции положила перед главным тренером московской команды чистый лист бумаги. Кононову настоятельно посоветовали написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Московский «Спартак» потерпел четвертое поражение подряд. В этот раз — от «Оренбурга». Москвичи пропустили в свои ворота два мяча, в ответ забив единственный «гол престижа». Терпение администрации клуба лопнуло и главный тренер «красно-белых» Олег Кононов был отправлен в отставку. Увольнение подтвердила пресс-служба клуба.

Когда диктор перед матчем объявлял состав команд, болельщики освистали Кононова. В его адрес долго звучали кричалки и речевки, большинство из которых — непристойного содержания и с ненормативной лексикой.

К следующему матчу против «Краснодара» «спартаковцев» будет тренировать исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов. Это подтвердили в пресс-службе московской команды.

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Сейчас москвичи находятся на девятом месте в турнирной таблице. Это после 11 туров. Результат — худший в истории команды начиная с 2003 года. Главным тренером «красно-белых» Кононова назначили 12 ноября 2018 года. Он сменил на этом посту Массимо Карерру.