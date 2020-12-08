«Спартак» уволил гендиректора Газизова. Он продержался на должности 5 месяцев

Решение об увольнении Газизова принял совет директоров «Спартака».

«Футбольный клуб „Спартак-Москва“ принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах», — отмечается в сообщении.

Освободившуюся должность займет управляющий директор Евгений Мележиков. Перед ним поставили задачи повысить эффективность работы офисных подразделений клуба, а также организовать подготовку к празднованию 100-летнего юбилея «Спартака».

Управлять спортивным блоком, формировать стратегию развития и выстраивать взаимоотношения между командами будет спортивный директор Дмитрий Попов.

Уход Газизова с поста генерального директора «Спартака» СМИ анонсировали несколько дней назад. Сообщалось, что спортивный функционер договорился с владельцем клуба Леонидом Федуном о досрочном расторжении контракта и компенсации.

После 17 туров в Российской премьер-лиге «Спартак» занимает вторую позицию с 35 баллами в активе.