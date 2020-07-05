«Спартак» уступил «Тамбову» 3:2. Главный тренер «красно-белых» рассказал о проблемах с мышцами у Джордана Ларссона

Столичный «Спартак» уступил «Тамбову» 3:2 в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско объяснил замену забившего гол Джордана Ларссона проблемами с мышцами.

Игра проходила в субботу. Первый гол на 36-й минуте забил полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев, реализовав пенальти. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Тамбова», бывший игрок молдавской сборной Валерий Чуперка. На 64-й минуте «Спартак» вышел вперед благодаря Джордану Ларссону. Во втором тайме его заменили.

На 73-й и 82-й минутах забили тамбовчане Алексей Грицаенко и Владимир Обухов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, «Тамбов» — 12-ю строчку.

По словам Доменико Тедеско, на этой неделе у Ларссона «были проблемы с мышцами».

«Если бы я не сделал замену, а он не дай бог порвался бы, вы бы меня спросили, почему я его не поменял… Планировали его менять раньше, но чувствовали, что у него идет игра. И он забил гол», — процитировало тренера РИА «Новости».