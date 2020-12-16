«Спартак» уступил «Зениту» в матче РПЛ и расстроил Тедеско. Тренер решил уйти

Счет в игре открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун на восьмой минуте. Вслед за ним отличились Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба. Как ни странно, но московская команда ни разу не поразила ворота соперника. Единственным голом она обязана защитнику петербуржцев Леяну Ловрену, который по ошибке, забил гол в ворота своей команды.

По итогам игры «Зенит» остается лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги, имея в активе 41 балл. «Спартак» идет вторым, отставая на шесть баллов.

Игра подопечных сильно расстроила главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Как сообщил ТАСС, в ходе итоговой пресс-конференции он заявил, что не намерен продлевать свой контракт с московским клубом.

«Вчера я проинформировал владельца, что не буду продлевать контракт в мае. Это было самое трудное решение в моей карьере», — заявил он.

Сама прошедшая игра не обошлась без конфликтов фанатов. После первого тайма болельщики «Зенита» попытались прорваться на трибун к москвичам. Стычку быстро остановили правоохранители. В РПЛ назвали поведение болельщиков недопустимым.

Также небольшая стычка произошла на поле. Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил желтую карточку. После остановки игры он подошел к лежащему на газоне Дзюбе и что-то сказал, что привело нападающего «Зенита» в бешенство. Игроков развели в разные стороны.